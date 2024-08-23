Автосервисы стали чаще сталкиваться с контрафактными запчастями

Российские СТО стали чаще сталкиваться с контрафактными запчастями и маслами. Как пишут «Известия» со ссылкой на «РИА Новости», с проблемой столкнулся каждый третий автосервис.

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Сообщается, что более 37% автомастерских из 27 российских городов, которые приняли участие в опросе агентства Gruzdev Analyze и сети автосервисов Fit Service, отметили увеличение числа поддельной продукции.

В ходе исследования выяснилось, что чаще всего злоумышленники подделывают автомасла и ГСМ. Если годом ранее контрафактная продукция данной категории встречалась в каждом третьем автосервисе (31%), то в 2024 году с таким явлением сталкивается практически каждый второй сервис (54%).

Вторыми по росту контрафакта оказались фильтры. Доля их подделок выросла с 15% в минувшем году до 35% в текущем.

В антирейтинг поддельных запчастей также вошли:

свечи зажигания — 33% против 23%;детали подвески и рулевого управления — 19% против 14%.

Как подчеркнул директор Gruzdev Analyze Александр Груздев, сейчас злоумышленники качественно подделывают дорогостоящие голограммы, коробки и канистры. При этом большое количество контрафакта привело к увеличению числа дорогостоящих ремонтов, отметили в Fit Service. По данным компании, к прошлому году число заказ-нарядов на сумму 50-100 тыс. увеличилось на 49%.

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