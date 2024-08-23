В России вырос средний размер автокредитов

В ряде регионов России отмечено снижение среднего размера автокредита. По данным кредиторов, отчитывающихся перед НБКИ, средний показатель автокредита в прошлом месяце составил 1,48 миллиона рублей, в июне этот показатель равнялся 1,47 миллиона.

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Эксперты отмечают, что эта цифра не изменилась в сравнении с аналогичным периодом 2023. В июле прошлого года она также составляла 1,48 миллиона рублей.

По регионам средний размер выданных автокредитов в июле имеет разные показатели. Среди 30 регионов – лидеров в данном сегменте розничного кредитования наиболее высокий показатель среднего размера кредита на приобретение машины был в Москве — 1,92 миллиона рублей, Московской области и Санкт-Петербурге (по 1,72 миллиона), Ханты-Мансийском АО (1,6 миллиона) и Ленинградской области (1,59 миллиона.).

Самый высокий рост среднего показателя по регионам по сравнению с июнем отмечены в Тульской (+ 7,6%), Оренбургской (+ 6,5%), Омской (+ 4,5%), Кемеровской (+ 3,2%) и Тюменской (+ 2,8%) областях. При этом в некоторых регионах было зафиксировано снижение среднего размера автокредита, например, в Ленинградской (- 3,5%), Белгородской (- 3%) областях, Ставропольском крае (- 2,4%), Новосибирской области (- 2%) и Москве (- 1,9%).