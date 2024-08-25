Haval рассказал о судьбе нового кросс-купе F7x в России. Директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Моторс Рус» Александр Зубик заявил журналистам, что мода на «купейные» вседорожники заканчивается, и данный тип кузова начинает устаревать. По оценкам Haval, если раньше на российском рынке кроссоверы F7 и F7x продавались примерно в равных долях, то сегодня запрос сместился в сторону традиционной версии.

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Впрочем, в российском офисе Haval не поставили крест на F7x. Всё дело в том, что у конкурентов есть кроссовер такого формата — Geely Tugella — и он неплохо продаётся. По этой причине на заводе «Хавейл Моторс Рус» намерены продолжать анализ рынка и запрашивать обратную связь у клиентов: если у модели увидят потенциал, то кросс-купе второго поколения всё-таки появится.

В Китае наработки по проекту купеобразного кроссовера Haval Monster (стал прообразом нового российского F7) уже есть. Фотошпионы неоднократно ловили прототипы модели, а местные журналисты полагают, что вседорожник отпразднует премьеру в России. По данным «Автостата» по итогам первого полугодия 2024 года доля кросс-купе в общем объёме продаж «семёрок» на российском рынке составила 40%.

В настоящий момент Haval F7 и F7x первого поколения сняты с производства, а в салонах официальных дилеров стали появляться «семёрки» второй итерации. Цены на новинку варьируются в диапазоне от 2 699 000 до 3 499 000 рублей, как и прежде, покупатели могут выбирать между передним и полным приводом.