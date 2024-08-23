На российском автомобильном рыке снова в продаже появилась популярная среди автолюбителей модель Ford Focus, продажи которой были официально прекращены в 2022 году.

Ford Focus в кузове универсал в настоящее время реализуется по цене от 3 199 000 рублей за версию 2023 модельного года. В движение Ford Focus приводит 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 лошадиных сил, привод исключительно передний, трансмиссия автоматическая шестиступенчатая.

В базовой комплектации универсал Ford Focus оснащен системой климат-контроля, круиз-контроля, светодиодными фарами, задним парктроником, современной мультимедийной системой на 8 дюймов, подогревом переднего ряда сидений и лобового стекла, датчиками давления в шинах, колесными дисками на 16 дюймов, боковыми и фронтальными подушками безопасности, а также в оснащение вошли шторки безопасности.

В ходе проведенных испытаний стало известно о том, что универсал Ford Focus, является одним из самых надежных легковых автомобилей, которые реализуются на российском автомобильном рынке. Так, по словам экспертов, Ford Focus второго поколения способен проехать более 300 000 километров без необходимости проведения ремонтных работ трансмиссии и силового агрегата. Именно по этой причине Ford Focus является довольно востребованной моделью, как среди новых легковых автомобилей, так и на вторичном рынке.

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Напомним, что в 2022 году с российского рынка ушло большое количество западных автомобильных брендов, в числе которых также оказался и автопроизводитель Ford. Но, несмотря на это, иностранные автомобили по прежнему предлагаются российским покупателям которые ввозятся в нашу страну путем параллельного импорта и уплаты утилизационного сбора.