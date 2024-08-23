Haval рассекретил цены на новый внедорожник H5 для России

Российский офис Great Wall Motor рассекретил цены на внедорожник Haval H5. Продажи модели начинаются осенью этого года. Стартовая стоимость модели - 3 699 000 рублей, топовая версия обойдется в 4 299 000 рублей.

Новинку оснастят 2-литровыми двигателями: дизельным на 150 л.с. или бензиновым на 200 л.с в связке с "автоматом" и полным приводом.

Haval H5 - большой рамный внедорожник на базе пикапа King King Poer. Длина составляет 5190 мм, размер колесной базы равен 3140 мм. При этом салон новинки - исключительно пятиместный, что позволило сохранить огромный багажник объемом 2116 литров и глубиной около двух метров.

Дорожный просвет "пятёрки" составляет 200 мм. Привод - исключительно полный по типу Part-time.

Ранее "РГ" сообщала, что дилеры сегодня Haval City начали продажи нового поколения F7, который доступен в трех комплектациях по цене от 2,7 до 3,5 млн рублей.