Пикап JAC T9 доработали для России

На пикапах JAC T9 появятся фаркоп и лебёдка. Как сообщает локальная пресс-служба «поднебесного» бренда, уже осенью владельцы JAC T9 смогут приобрести дополнительное оборудование для своих машин. В перечень «допов» войдут фаркоп, лебёдку, а также площадка для крепления последней.

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При этом список опций будет постепенно пополняться новыми позициями. В их числе — багажник на крышу, где можно будет возить велосипеды, лыжы, сноуборды, а также хозяйственные принадлежности.

Отдельно заявлен кунг, без которого трудно представить эксплуатацию пикапа зимой. Вместо кунга можно будет заказать крышку кузова, а в сам грузовой отсек — выкатную платформу, разделитель кузова и другие акссесуары.

Габариты пикапа составляют 5330 х 1965 х 1880 мм, а дорожный просвет — 210 мм. Размеры грузового отсека — 1520 х 1590 х 470 мм, он оборудован такелажными кольцами и стальным каркасом безопасности.

При этом пикап JAC Т9 ранее сменил ориентацию — с коммерческой на семейную. Статистика подтверждает: почти половина пикапов по итогам июля были проданы физическим лицам.