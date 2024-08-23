АвтоВАЗ взял курс на роботизацию производства

На АвтоВАЗе рассказали, как проходит роботизация производства, и какую выгоду от этих процессов получает завод.

Директор дирекции по качеству автосборочных производств Виталий Парадизов выделил основные преимущества роботов: у них, в отличие от человека, не болит спина, он не устаёт и всегда делает свою работу одинаково и стабильно, то есть по определению качественно.

Там, где не удаётся полностью роботизировать процесс, внедряются автоматы.

"Целей две: во-первых, снизить нагрузку, во-вторых, обеспечить стабильность исполнения операций", - говорит Парадизов.

В качестве примера показали работу четырёхшпиндельного гайковёрта, который одновременно закручивает четыре гайки крепление колёсного диска к ступице.

Также представитель АвтоВАЗ рассказал о преимуществе роботизированной вклейке лобового стекла Lada Vesta, к слову, здесь роботы трудятся уже достаточно давно: стабильность клеевого валика - его ширины и толщины, что обеспечивает в процессе эксплуатации герметичность, долговечность и красивую геометрию.

АвтоВАЗ с 29 июля по 18 августа находился в едином корпоративном отпуске, во время которого было выполнено суммарно более десяти тысяч задач, связанных с ремонтом и модернизацией производственных мощностей и улучшением условий труда. На эти цели компания дополнительно выделила около 600 млн рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с системой ESC и другими новыми опциями.