Что изменилось в новых Belgee X70 и Geely Atlas Pro

Посмотрите на «другой» Belgee X70 в новом дизайне. Аналог недавно вышедшего на российский рынок Belgee X70 (и, соответственно, Geely Atlas Pro) представлен на рынке Малайзии — там модель именуется Proton X70. И на днях она пережила рестайлинг: обзавелась новой радиаторной решеткой, иным задним бампером и преобразившимся салоном, который сочетает в себе элементы интерьера Atlas и Atlas Pro. Фотографии обновленного Proton X70, сделанные в ходе презентации кроссовера, публикует Paultan.org.

© Motor.ru

Proton X70, за основу которого взяли китайский Geely Boyue/Atlas, появится значительно раньше белорусского Belgee X70, с которым он поделился индексом. Первое время кроссоверы доставляли в Малайзию из Китая, и только спустя год после запуска было организовано локальное производство модели в стране. В настоящее время X70 малазийской сборки экспортируют в ЮАР, Индонезию и Пакистан.

© Paultan.org

© Paultan.org

© Paultan.org

© Paultan.org

И только сейчас Proton X70 пережил первую полноценную модернизацию, хотя изменения нельзя назвать обширными. Слегка преобразился экстерьер — в основном за счет нового рисунка радиаторной решетки. В салоне у кроссовера имеется семидюймовый экран на приборной панели, который достался Протону от Атласа, а вот по центру установлен оригинальный тачскрин мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма. Важное изменение с обновлением — X70 стал первой моделью Proton с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Помимо перечисленного, кроссоверу улучшили шумоизоляцию и добавили атмосферную подсветку с расширенной палитрой оттенков, теперь их насчитывается 72. Список опций пополнился адаптивным круиз-контролем с системой распознавания дорожных знаков.

В Малайзии модель доступна исключительно в переднеприводной версии — полноприводную с 1,8-литровым двигателем из гаммы исключили. Отныне единственный вариант мотора для Proton X70 — полуторалитровая «турботройка» мощностью 177 лошадиных сил. Стоит обновленный X70 от 98 800 до 126 800 ринггитов, что в пересчете на рубли по курсу сегодняшнего дня составляет 2-2,6 миллиона.