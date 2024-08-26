В России стали чаще покупать Rolls-Royce

В России сменился лидер продаж среди люксовых брендов. В прошлом месяце в России было продано 46 новых автомобилей сегмента Luxury, что на девять машин больше, чем в июне (37 единиц), и на семь больше, чем в июле прошлого года (39 единиц).

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Впервые в этом году лидером по продажам среди люксовых брендов стал Rolls-Royce — 14 проданных экземпляров в июле. Последний раз Rolls-Royce занимал ведущую позицию в декабре 2023 года.

Лидер прошлых рейтингов продаж — Bentley и Lamborghini разделили вторую позицию с 11 проданными экземплярами у каждого. В пятёрке традиционно оказались пять проданных Maserati, четыре Ferrari и один Aston Martin. Среди моделей лучший показатель Lamborghini Urus — 10 машин. Следом идёт Bentley Bentayga (7), Rolls-Royce Cullinan (5).

Всего с января по июль 2024 года в России было продано 315 новых автомобилей класса «люкс», что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в Китае стартовали продажи нового электрического седана Avatr 012. Прямое отношение к созданию модели имеет креативный директор мужских коллекций Dior и руководитель отдела женской одежды Fendi Ким Джонс, что уже даёт понимание — это не просто транспортное средство. Приятным бонусом при покупке будет сумка Dior, идущая в комплекте с машиной. Модель от-кутюр будет выпущена малым тиражом в 700 единиц по цене 700 000 юаней (8,5 миллиона рублей по курсу).