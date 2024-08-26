Aston Martin продолжает тестировать 1000-сильный суперкар Valhalla

Компания Aston Martin пять лет тестирует суперкар Valhalla. Автопроизводитель до сих пор проводит различные испытания, хотя официально модель представили пять лет назад. Спустя столько времени, инженеры все еще проверяют все технические составляющие гибридного автомобиля, стараясь сделать с каждым разом лучше. На этот раз в Сети показали очередные дорожные тесты суперкара, который бренд собирается запустить в серию в следующем году.

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Aston Martin Valhalla представляет собой гибридный суперкар с карбоновым монококом и углепластиковыми панелями кузова. По словам представителей бренда, модель является одним из самых передовых автомобилей на рынке. Спустя пять лет после дебюта, команда инженеров и дизайнеров все еще работает над оптимизацией суперкара, чтобы он отвечал самым высоким стандартам качества и безопасности.

В первой модификации для полноприводного Aston Martin готовили гибридную силовую установку на базе собственного трехлитрового V6 с двумя турбинами. Однако впоследствии модель оборудовали четырехлитровым V8 от AMG с парой турбонагнетателей. Суммарная отдача система, в которую входят три электромотора составила 998 лошадиных сил. При этом один из электрических агрегатов выполняет роль стартера-генератора для ДВС. Финальные характеристики Valhalla компания пока не раскрывает. Известно, что максимальная скорость суперкара составит 350 километров в час.

В прошлый раз Aston Martin тестировал суперкара Valhalla в минувшем декабре. Тогда же специалисты отмечали, что с момента дебюта автомобиль существенно видоизменился.