Аналог Lada Vesta иранского производства замечен у дилера в Москве. Автомобиль уже должен был официально выйти на российский рынок и централизованно поставляться к нам с полноценной заводской гарантией. Информация об этом была распространена ещё в январе этого года. Но пока этого так и не произошло.

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Автомобиль оснащён 115-сильным атмосферным двигателем объемом 1,7 литра и шестиступенчатой механической коробкой передач. Информацию о комплектации дилер не предоставил, но фотографии дают представление о салоне. В машине есть кондиционер, мультимедийная система с цветным дисплеем, камера заднего вида с парктрониками и мультифункциональный руль, электрорегулировка передних кресел, пишут «Автоновости дня».

Предполагается, что в наличии есть четыре подушки безопасности — фронтальные и передние боковые, подогрев, электропривод, функция складывания боковых зеркал заднего вида, круиз-контроль, базовые системы безопасности.

Накануне стало известно, что в Китае состоялась премьера электрического седана Exeed Star Era ES 2025 модельного года. В зависимости от комплектации фастбек будет стоить от 195 900 до 299 900 юаней (примерно от 2,4 до 3,7 миллиона рублей по курсу). Производитель объявил уникальное предложение — первые покупатели получат не только пожизненную гарантию на автомобиль, но и другие бонусы, среди которых скидка на техобслуживание или возможность установки пассажирского сиденья с режимом «невесомости», а также многое другое.