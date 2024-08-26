Рамный внедорожник Ford Everest обзавелся версией Tremor с дизелем V6

Ford Everest Tremor сделан специально для австралийского рынка, где у компании Ford очень крепкие позиции, а Everest является самым продаваемым рамным внедорожником.

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Ford Everest актуального третьего поколения дебютировал в 2022 году, производят его в Таиланде, а Австралия является одним из главных его потребителей, тогда как пикап Ford Ranger, на базе которого сделан Everest, и вовсе сейчас является в Австралии абсолютным бестселлером: с января по июль этого года продано 35 230 и 13 348 шт. соответственно.

Версия Tremor уже есть у пикапа Ford Ranger, она предлагается только в сочетании с 2,0-литровым битурбодизелем (204 л.с., 500 Нм), а вот внедорожнику Ford Everest Tremor положен более мощный 3,0-литровый турбодизель V6 (250 л.с., 600 Нм). Коробка передач у версии Tremor — только 10-ступенчатый гидромеханический автомат, привод — только полный, с автоматической муфтой отбора мощности на передние колёса и понижающей передачей в раздаточной коробке.

К особенностям версии Tremor относятся более рельефный, чем у других версий, бампер из некрашенного пластика со встроенными буксировочными петлями, дополнительные фонари на передке, расширенная на 30 мм колея, увеличенный на 26 мм дорожный просвет, энергоёмкие амлитудозависимые амортизаторы Bilstein с внешними резервуарами, металлическая защита двигателя, «зубастые» шины General Grabber AT3 на 17-дюймовых колёсах и дополнительный ездовой режим Rock Crawl (внедорожный круиз-контроль).

Семиместный салон внедорожника обит кожей с тиснёными надписями Tremor, оснащение богатое, но приборный экран только 8-дюймовый, тогда как для других версий доступен 12,4-дюймовый. Экран мультимедийной системы SYNC 4 имеет диагональ 12 дюймов, есть беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto. На пол уложены всепогодные коврики.

Стоит Ford Everest Tremor от 76 590 австралийских долларов (4,72 млн рублей в переводе по текущему курсу), за доплату предлагаются силовые стальные бамперы и другие опции из обширного каталога фирменных аксессуаров — несколько видов кенгурятников, шноркель, лебёдка, полная металлическая защита днища, защитные чехлы на сиденья, дополнительная светотехника, экспедиционный багажник на крышу и проч. Заказы на Ford Everest Tremor уже принимаются, поставки начнутся в ноябре.

Добавим, что у пикапа Ford Ranger в Австралии есть ещё более хардкорная версия ﻿Raptor﻿ с тем же турбодизелем V6, что у Everest Tremor, тогда как на других рынках Ranger Raptor доступен также с 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6.