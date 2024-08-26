Ученые изучают возможность производства автокомпонентов из банановых деревьев

Учёные изучают возможность производства автокомпонентов из банановых деревьев. Молодые ученые из американской Национальной лаборатории Ок-Ридж предложили использовать биокомпозиты в качестве экологической альтернативы синтетическим материалам для производства лёгких деталей для машин и велосипедов на основе волокон бананового дерева.

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Преимущества очевидны — изделия из возобновляемого сырья легко перерабатываются и разлагаются, они нетоксичны, а кроме того, их применение в конструкции автомобилей может служить для снижения общего веса транспортного средства, что в результате способно повысить топливную экономичность.

Учёные также изучали лён, кокос и коноплю, но именно банановое волокно продемонстрировало наибольшую водостойкость в ходе исследования. Для изготовления инновационного материала используется не плод банана, а стебель или ствол самого дерева. Его очищают, высушивают и формируют пучки волокон, которые в дальнейшем преобразуются в прочный материал для армирования деталей.

Результатом этой научной работы стала разработка велосипедного колеса на основе этой технологии. Исследование продолжается.

Ранее исследование, проведенное Международным советом по чистому транспорту, подтвердило, что с точки зрения выбросов электрокары менее опасны для окружающей среды, особенно при зарядке от возобновляемых источников энергии.