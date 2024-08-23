В Россию привезут новый рамный внедорожник больше Land Cruiser

Компания Great Wall привезет большой рамный внедорожник Haval H5 в Россию. Новинка поступит в продажу осенью 2024 года с двухлитровыми бензиновым и дизельным двигателями в двух комплектациях. Haval H5, построенный на платформе пикапа GWM Poer King Kong, имеет внушительные размеры: 5190 миллиметров в длину и 3140 миллиметров между осями. Автомобиль будет доступен только в пятиместном исполнении. Цены на новый внедорожник будут варьироваться от 3 699 000 до 4 299 000 рублей.

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Haval H5 будет доступен с бензиновым турбомотором мощностью 200 лошадиных сил и дизельным двигателем, развивающим 150 лошадиных сил. Оба агрегата комплектуются восьмидиапазонной автоматической коробкой передач и системой подключаемого полного привода. Расход топлива в смешанном цикле составляет 9,8 и 7,9 литра на 100 километров для бензиновой и дизельной версий соответственно. Российские версии двигателей немного уступают по мощности китайским аналогам.

Внедорожник будет доступен в двух комплектациях: Elite и Premium. Базовая версия Elite уже включает в себя цифровую приборную панель, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, шесть динамиков, электрорегулировку водительского сиденья, полный пакет «зимних» опций, климат-контроль и систему кругового обзора.

Комплектация Premium дополнительно оснащается шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей и электроприводом багажной двери. На выбор будут доступны четыре цвета кузова с эффектом металлик и два варианта отделки салона.

Ранее в России (появился)[https://motor.ru/news/new-haval-f7-23-08-2024.htm] в продаже кроссовер Haval F7 нового поколения. Автомобиль доступен в трех комплектациях, стоимость базовой версии начинается от 2,7 миллиона рублей, топовая обойдется в 3,5 миллиона рублей.