Bentley R-Type Continental Fastback выставлен на торги

На аукцион выставлена самая быстрая четырёхместная машина в 1950-х. Автомобиль 1954 года создания будет продан 30 августа на аукционе Gooding & Company. За него планируют выручить до одного миллиона долларов.

© Quto.ru

R-Type считается одним из самых элегантных и красивых из всех послевоенных автомобилей. Всего с 1952 по 1955 год было собрано 208 экземпляров. Потрясающие плавные формы и сдержанность стиля обусловлены тем, что R-Type входит в число 190 экземпляров с изогнутым кузовом от HJ Mulliner. По данным британского журнала Autocar того времени, это был самый быстрый четырёхместный автомобиль своего времени. Но документальных подтверждений этому факту не найдено.

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

© Gooding & Company

Испытанный в аэродинамической трубе кузов Mulliner отличается гоночным профилем фастбэка и заниженной облицовкой радиатора, что улучшает показатели аэродинамики. Автомобиль оснащён четырёхступенчатой коробкой передач, 4,9-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двумя карбюраторами SU мощностью около 178 лошадиных сил. Кузов машины имеет красивый цвет Oxford Blue, а салон отделан светло-бежевой кожей.

В рамках недавней полной реставрации, занявшей два года, Bentley R-Type Continental Fastback добавили кондиционер и электрические стеклоподъёмники.