Изучаем автомобиль с мотором от беговой дорожки

Кто выдаёт больше мощности — Citroen Ami или бегущий в колесе хомяк. История автоиндустрии помнит времена, когда в моде были компактные машины забавных форм с маломощными моторами. Затем им на смену пришли гигантские автомобили с мощными рычащими моторами. Потом экологические нормы взяли верх, и двигатели стали уменьшаться. Ещё несколько лет назад главным трендом были кроссоверы с компактными турбированными автомобилями с большим количеством лошадиных сил. Сейчас первенство вырвали электрокары с широким диапазоном мощности. В Японии и Европе популярность компактных автомобилей никогда не снижалась до нуля, например, как в России. Это обусловлено узкими улицами и нехваткой места для парковок. У французского Citroen есть ответ на все современные тренды: крошечный кузов, скромный мотор и необычный дизайн. Это самый маломощный автомобиль среди всех европейских производителей.

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За рулём, как будто внутри детальки конструктора

Кажется, кто-то позволил Pixar создать автомобиль, потому что Citroën Ami выглядит так, будто он сошёл с экрана, на котором показывали детский мультфильм. Но это реальность, а Citroën Ami — настоящий автомобиль. Продаётся он только в Европе, Марокко и Турции.

Технически Ami считается квадрициклом. Но в Евросоюзе квадрицикл означает четырехколёсный микрокар. BMW Isetta 1950-х годов тоже по европейским меркам считается квадрициклом.

Смысл Ami, как и других европейских микроавтомобилей, в том, чтобы передвигаться по узким улочкам. Европа полна древней инфраструктуры, особенно в центрах городов. Улицы, которые изначально предназначались для конных повозок, теперь используются автомобилями, которые, как правило, гораздо шире и длиннее, чем телега.

Поскольку Ami такой крошечный, ему не нужно много энергии. Его маленький электромотор подключён к такому же микроскопическому блоку аккумуляторов, который обеспечивает запас хода примерно на 75 км. Это звучит смешно, но нужно помнить о предназначении Ami — ездить внутри маленьких городов, а не путешествовать между странами. Этого хватит, чтобы доехать от работы до дома и по дороге заехать в магазин.

У Ami есть и другая причина для существования. В Европе любому, у кого есть права на мопед, разрешается управлять этим автомобилем по дорогам. Это даже можно назвать более безопасным способом дать подросткам свободу. На мопеде у них есть только шлем, а у Ami есть, по крайней мере, крыша и кузовные панели. Силовой агрегат, подходящей для беговой дорожки

Под капотом Ami не установлен V8 с наддувом. Вместо него, автомобиль приводится в движение крошечным электромотором мощностью 6 кВт, это 8 л.с. Примерно столько же мощности у газонокосилки. Зато мотор выдаёт 43 Нм крутящего момента, что очень прилично для его размеров.

Но, конечно, с такой мощностью не получится обогнать Mercedes-Benz AMG One на Нюрбургринге. На самом деле, не получится даже выехать на трассу, потому что максимальная скорость Ami составляет всего 45 км/ч. А о разгоне до «сотни» вообще можно забыть, его не существует.

Можно много смеяться над мощностью Ami, но на самом деле этот автомобиль называют по-настоящему весёлым в управлении. Он очень лёгкий, весит чуть больше полутонны, а рулевое управление — как у картинга, так что даже медлительное прохождение крутых городских поворотов может вызвать улыбку.

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

© Citroen

Микроавтомобили постепенно возвращаются в обычную жизнь

Несмотря на всё пренебрежительное отношение к микроавтомобилям, они постепенно поднимаются в рейтинге продаж. Похоже, что с течением времени и совершенствованием автомобильных технологий «малыши» становятся всё более привлекательными, поскольку они способны предложить не меньше комфорта, чем обычные машины.

Citroen Ami неплохо продаётся с момента своего появления в 2020 году. С тех пор удалось продать уже около 30 тыс. этих маленьких автомобилей. А французский автопроизводитель даже назвал Ami неожиданным хитом. Похоже, что мир становится всё более благосклонен к езде на машинах, напоминающих пакеты молока.