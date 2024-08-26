Большой кроссовер Mazda CX-80 обрел базовый шестицилиндровый дизель. На внутреннем рынке прошла презентация среднеразмерного кроссовера, который заменит CX-8. Японская Mazda CX-80 практически идентична европейской версии, но комплектации и гамма двигателей отличаются. В Стране восходящего солнца будет доступен базовый негибридный шестицилиндровый дизель Skyactiv-D 3.3, ожидается, что он разовьёт 231 лошадиную силу и 500 Нм.

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Mazda CX-80 дебютировала в апреле с разной степенью электрификации — в виде заряжаемого гибрида с бензиновым атмосферным четырёхцилиндровым двигателем 2.5 и умеренного гибрида с турбодизелем 3.3. Однако в Японии экостандарты не такие жёсткие, поэтому здесь предложен самый консервативный вариант без электомоторов вовсе.

© Mazda

© Mazda

© Mazda

© Mazda

В Японии анонсированы небогатые заднеприводные версии, но основную массу будут составлять комплектации с полным приводом и муфтой спереди. В любом случае придётся согласиться на 8-ступенчатый автомат собственной конструкции. Салон может быть семи- или шестиместным. Пятиметровый кроссовер по начинке и архитектуре шасси похож на «младшую» Mazda CX-60.

До конца года Mazda CX-80 доберётся до Австралии, где моторная гамма может быть расширена за счёт бензиновой шестицилиндровой версии e-Skyactiv G 3.3. Зелёный континент — уникальный рынок для японской марки: там планируют предложить все четыре близких по габаритам и технике кроссовера — CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.