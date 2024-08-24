В России стало некому работать в такси

В ряде регионов России наблюдается дефицит водителей такси. Особенно острая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в рекрутинговом агентстве HeadHunter.

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«Ситуация с водителями такси продолжает характеризоваться острым дефицитом. В течение последнего месяца hh.индекс (показывает соотношение активных резюме на одну вакансию) для этой профессии находится на уровне менее двух в целом по стране», – рассказали в компании.

Особенно остро нехватка перевозчиков ощущается в Москве, где на одну вакансию приходится 2,5 резюме, и в Санкт-Петербурге – 1,2 резюме. При этом нормой считается 5–6 резюме на одну вакансию.

Еще в 46 регионах ситуация хуже, чем в среднем по стране. В ряде областей государства соискателей вообще нет, пишет ТАСС.

«В ряде регионов – Амурская область, Вологодская область, Забайкальский край, Еврейская АО, Камчатский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Мордовия, Республика Тыва – сейчас вообще нет соискателей, желающих работать в такси», – уточнили в рекрутинговом агентстве.

Наиболее благоприятная ситуация в Московской и Калужской областях.

Напомним, что общественники обратились к главе правительства России Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить введение новых правил для такси. В противном случае около 75 % всех водителей не смогут приступить к работе.