Движение на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова восстановлено после аварии

Движение транспорта восстановили на внутренней стороне 63 км МКАД после ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение на внутренней стороне 63 км МКАД восстановлено», – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 63 км МКАД столкнулись четыре автомобиля, движение в районе ДТП было затруднено на 3,5 км.