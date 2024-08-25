Движение на МКАД в районе проспекта Маршала Жукова восстановлено после аварии
Движение транспорта восстановили на внутренней стороне 63 км МКАД после ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Движение на внутренней стороне 63 км МКАД восстановлено», – говорится в материале.
Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 63 км МКАД столкнулись четыре автомобиля, движение в районе ДТП было затруднено на 3,5 км.