Назван самый крупный штраф за нарушение ПДД

Самый крупный штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в России в этом году составил 400 тысяч рублей. Средний размер штрафа оценен в 510 рублей. Таковы данные исследования «МТС банка», сообщает РИА Новости.

Аналитики изучили данных о штрафах, полученных клиентами кредитной организации по всей России.

«Самый большой штраф, в 400 000 рублей, был получен по статье "Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов на величину более 50 сантиметров"», — сказано в исследовании.

Наиболее частым нарушением ПДД за 7 месяцев стало превышение скорости на 20 — 40 км в час. Это треть всех оплаченных штрафов (32,2%).

Далее с большим отрывом следуют нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотоциклетными шлемами (4,5%) и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (2,9%).

Реже всего штрафы получали за недопустимый вес и габариты, движение по «встречке» на дороге с односторонним движением, а также нарушение правил остановки или стоянки.

В среднем штраф составляет 510 рублей, это на 4% больше чем в прошлом году. При этом выписанных штрафов стало меньше на 4%, а среднее количество оплаченных одним автовладельцем увеличилось до 4,3 с 4,1.

Один из автомобилистов получил самое большое количество штрафов — 470 за семь месяцев.

Чаще всего ПДД нарушали в Москве (20,5%) Петербурге (2,7%), Татарстане (2,2%), Башкирии (1,9%) и Новосибирской области (1,5%).