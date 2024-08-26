Выставлен на продажу чемпионский Nissan 350Z из японского суперкубка. В Австралии продаётся Nissan 350Z, построенный в начале двухтысячных для чемпионата JGTC — самой престижной гоночной серии в Японии. Это один из четырёх гоночных болидов этой модели, собранных подразделением Nismo. У машины богатая и успешная биография: в сезоне-2003 пилоты полузаводской команды Hasemi Motorsport завоевали чемпионское звание в младшем классе GT300.

© Motor.ru

На продажу выставлен гоночный Nissan 350 Z, построенный в начале двухтысячных для чемпионата JGTC. Точнее говоря, в гонках он участвовал под своим японским именем — Nissan Fairlady Z. Впрочем, это не так важно: гоночный болид имеет не так много общего с серийным спорткаром, и даже руль у него находится с левой стороны.

JGTC, или All Japan Grand Touring Car Championship — суперпрестижная серия длинных гонок, стартовавшая в 1993 году и проводящаяся по сей день: в 2005 году её переименовали в Super GT. С самого начала участники делятся на два класса: GT500 — для более совершенных и мощных машин, преимущественно для заводских команд, и GT300 — для частных команд на более скромной технике. Причём в те годы в обеих категориях использовались свои собственные, ни на что не похожие техтребования, в рамках которых создавались очень изощрённые и оригинальные конструкции.

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

© Grip Labs

© Grip Labs

© Grip Labs

© Grip Labs

© Фото владельца автомобиля

Предлагаемый на продажу Nissan относится как раз к младшему классу GT300. Автомобиль был построен подразделением Nismo для полузаводской команды Hasemi Motorsport: это последний из четырёх спорткаров этого типа (шасси Z33-GT-004).

В основе болида лежит серийный стальной кузов, усиленный развитым каркасом безопасности; сохранена и общая компоновка серийной машины. Но масштаб переделок очень велик. Например, рычаги подвески, поворотные кулаки и подрамники полностью оригинальные, изготовлены специально для этого автомобиля: использована схема с двойными поперечными рычагами спереди и сзади, со сферическими шарнирами и креплением колёс центральной гайкой. Жёсткость заднего стабилизатора поперечной устойчивости можно регулировать по ходу гонки с места пилота. Тормозная система — AP Racing с шестипоршневыми суппортами на обеих осях.

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

Все внешние панели кузова изготовлены из углепластика. Причём оперение сильно отличается от сравнительно простого аэро-пакета образца 2003 года: в последующие годы машину дорабатывали, и она получила очень изощрённый обвес по мотивам машин класса GT500. Обратите внимание на удлинённый передний бампер, экстремально расширенные арки, вентиляционные отверстия за колёсами, антикрыло сложной формы, диффузор в заднем свесе.

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

© Marc Esteves Photography

Под капотом — атмосферный V6 объёмом 3,5 литра, построенный на основе серийного двигателя модели VQ35DE. Но здесь от него остался только блок цилиндров и головки, причём сильно переделанные. Коленвал, шатуны и поршни изготовлены австрийской аэрокосмической компанией Pankl, диаметр шеек коленвала увеличен. Шатуны и впускные клапаны изготовлены из титана. Система смазки — с сухим картером, а его поддон выполнен зацело с крышками коренных подшипников коленвала.

Впуск — с индивидуальными дроссельными заслонками на каждый цилиндр и двумя рядами форсунок. Мотор «дышит» через пару рестрикторов и громадный 28-литровый ресивер, изготовленный из углепластика. Точных данных о мощности нет — говорят, что в зависимости от диаметра рестрикторов и режима работы она может составлять от 320 до 420-450 сил.

С двигателем сблокирована секвентальная коробка передач Hewland в магниевом картере, разработанная английской фирмой специально для этой машины. Конструкция коробки предусматривает возможность менять передаточные числа на всех ступенях.

© Фото из архива владельца автомобиля

В первый сезон на этой машине Масатака Янагида и Митсухиро Киношита из команды Hasemi Motorsport завоевали чемпионский титул в серии JGTC (правда, без единой победы). На следующий год спорткар продали в Team Daishin, а после этого — в команду Mola, где он ездил с 2005 по 2009 год (последние пару сезонов — только на тестах и в марафонских гонках).

© Nissan Motorsports

© Nissan Motorsports

После окончания спортивной жизни в 2015 году автомобиль приобрёл владелец норвежской тюнинговой компании Zyrus Engineering Радни Мохлампур. Затем спорткар пополнил коллекцию гонконгско-канадского бизнесмена Джо Чана — гонщика, владельца команды Paragon Competition. А уже у него приобрёл машину нынешний владелец — австралийский гонщик Дейл Мэлоун, шеф команды DM Motorsport Engineering из Сиднея.