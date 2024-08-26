Tesla Model 3 стала самым просматриваемым электромобилем в России

Названы электромобили, которыми чаще всего интересуются россияне. С января по июль самым популярным подержанным электрокаром, на который российские автомобилисты запрашивают проверку истории, стал Tesla Model 3. На американскую марку пришлось 34,3% от всех запросов проверки электромобилей в «Автотеке». Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Авто».

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Лидером по динамике числа запросов стал Zeekr 001. Количество запросов на электрокары этой марки выросло почти в 22 раза и сейчас составляет 10,4% от общего числа. Самым популярным автомобилем Zeekr стала модель 001.

Третье место — у марки Nissan, которая в прошлом году занимала вторую строчку. Почти все запросы приходятся на модель Leaf. Четвертое и пятое места заняли марки Volkswagen и BMW.

В модельном зачёте места распределились немного по-другому. Первое место — у Tesla Model 3. Второе — у Nissan Leaf, третье — у Zeekr 001. Топ-5 популярных электромобилей занимают две модели Tesla — Model S и Model Y.

Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса «Автотеки» отметил, что в этом году количество покупок отчётов по подержанным электромобилям выросло вдвое по сравнению с первыми 7 месяцами 2023 года. А спрос на электрокары с пробегом вырос на 30%.

Лидером среди регионов по продажам электромобилей стала Москва. Вторая строчка досталась Московской области, а третья — Санкт-Петербургу.