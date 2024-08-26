АвтоВАЗ возобновил производство Lada Vesta за пределами России.Узбекское издание Autostrada утверждает, что в июле 2024 года на заводе ADM Jissakh в свободной экономической зоне «Джизак» было выпущено шесть машин — такие данные приводит Госкомстат (агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан). Об оснащении зарубежных Lada Vesta NG ничего не известно, но планы по возобновлению производства в Узбекистане АвтоВАЗ подтверждает.

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В апреле 2023 года глава автогиганта Максим Соколов заявил на выставке «Иннопром. Центральная Азия», что обновлённая Lada Vesta не только встанет на конвейер в Узбекистане, но и будет выпускаться с углублённой локализацией. В соседней стране планировали наладить сварку и окраску кузовов, выпуск пластиковых деталей, стёкол и других компонентов.

Серийное производство автомобилей Lada на заводе ADM Jissakh началось в сентябре 2021 года, но спустя полгода конвейер был остановлен из-за санкций и нехватки комплектующих. На узбекском сайте Lada до сих пор представлен старый модельный ряд: дорестайлинговая Vesta (причём только в кузове универсал), XRay, Largus, Niva Legend (в том числе с пятидверным кузовом) и Niva Travel.

Весной 2023 года журналисты отмечали, что в Москве дилеры продают Lada Vesta NG за 30 тысяч долларов, и с таким ценником российский автомобиль не найдёт своих покупателей в Узбекистане. Сегодня стартовая цена на «Весту» снизилась до 1,514 миллиона рублей (16,5 тысячи долларов), но у соседей всё равно есть более выгодные предложения. К примеру, базовый Chevrolet Cobalt стоит 125,2 миллиона сум (10 тысяч долларов).