Эксперты выбрали лучший автомобиль за 50 лет

Эксперты выбрали лучший автомобиль полувека. В рамках премии на лучшие автомобили года The New Car World Championships марка Volkswagen получила громкое звание «Лучшего автомобиля полувека». Знаменательный статус совпал с годом 50-летнего юбилея модели Golf. В состав жюри премии входили независимые автомобильные дизайнеры, инженеры, автомобильные спортсмены, журналисты, продавцы машин, консультанты, руководители автомобильных клубов, организаторы автомероприятий и другие деятели автомобильной промышленности и культуры.

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В список жюри даже попал член Залы славы рок-н-ролла Джон Оутс и участники популярного музыкального дуэта Hall & Oates. Они в частности голосовали за «Гольф», который появился в 1974 году и до сих пор продаётся. За это время было продано более 37 млн экземпляров по всему миру.

Один из членов жюри, автомобильный журналист Майк Рутерфорд, признал Golf одним из лучших автомобилей полувека. С момента своего появления в 1974 году Golf стал самой успешной моделью Volkswagen, проданной по всему миру в количестве 37 миллионов экземпляров и собравшей в общей сложности восемь поколений.

Автомобильный журналист Майк Резерфорд, который тоже голосовал за присуждение статуса VW Golf, отметил, что некоторые производители едва успевают выпускать свои модели в течение пяти лет. А тот факт, что Volkswagen успешно создает и продаёт бензиновые, дизельные, электрические и гибридные версии Golf по всему миру уже 50 лет, действительно говорит сам за себя. С момента своего рождения в 1974 году Golf был автомобилем для людей.

В честь своего 50-летия Golf был обновлён до восьмого поколения, в котором получил обновления в дизайне и улучшенную информационно-развлекательную систему со встроенным ChatGPT в базовой комплектации.