В России продается Ferrari F8 Tributo за 28,5 млн рублей

В Москве можно купить эксклюзивный спорткар Ferrari. Объявление о продаже двухместного купе S-класса появилось на платформе «Авито Авто». Модель Ferrari F8 Tributo — самое мощное и быстрое спортивное купе в истории бренда. Этот автомобиль ведёт свою родословную от восхитительной модели 458 и оснащён самым мощным V8 от Ferrari — 3,9-литровый двигатель с двойным турбонаддувом отдаёт 710 л. с. Это позволяет среднемоторному автомобилю разгоняться до ста менее чем за 3 секунды.

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В 2018 году двигатель F8 Tributo был признан лучшим мотором года. Известный российский автогонщик и чемпион «Формулы-3» Роберт Шварцман отмечал, что машину легко контролировать на поворотах и от неё моментально чувствуется обратная связь при торможениях и разгонах.

Экземпляр, который продаётся в Москве, был выпущен в 2020 году. Машина оборудована роботизированной семиступенчатой коробкой передач, которая в паре с продвинутым двигателем позволяет достигать максимальной скорости 340 км/ч. F8 считается одним из самых быстрых заднеприводных автомобилей в мире.

Благодаря узким светодиодным фарам, вытянутым боковым зеркалам и выпуклым передним и задним крыльям машина приобретает «хищный» внешний вид. В передней части автомобиля выделяется воздухозаборник в форме S-образного канала. Эта инновационная разработка была заимствована из опыта «Формулы-1»и усовершенствована для модели Ferrari F8 Tributo.

Ferrari F8 Tributo является образцом непревзойденной мощи и скорости в сочетании с элегантным итальянским стилем. Этот автомобиль — мечта как для любителей погонять по треку.