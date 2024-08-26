В Тюмени появился в продаже новый 29-летний ЗАЗ «Таврия». На сайте бесплатных объявлений обнаружили «капсульную» трёхдверку с Запорожского автомобильного завода. На одометре всего 2,5 тысячи километров, состояние аутентичное, а следов коррозии на кузове нет. Комплектация самая консервативная: отсутствуют задние подголовники, магнитола и даже правое наружное зеркало! За ЗАЗ-1102 автосалон, выкупивший машину, хочет выручить 249 000 рублей.

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Украинская «Таврия» так и не стала коллекционной ценностью: модификации выпускались с 1987 по 2011 год, а тиражи солидные: в одном только 1993 году было выпущено более 53 тысяч хэтчбеков. Машина из Тюмени формально не относится к ранним, но по начинке и оснащению соответствует им, ведь под капотом 1,1-литровый карбюраторный мотор МеМЗ-245 (53 силы, 80 Нм).

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Тяга передаётся на переднюю ось через 4-ступенчатую «механику», и даже с такой коробкой передач «Таврия» очень экономичная: расход топлива в трассовом режиме составляет 4,6 литра на 100 километров, в городском цикле — 6,9 литра на 100 километров. В зарубежном рекламе ЗАЗ-1102 даже заправляли от бензиновой зажигалки: в 1989 году ролик произвёл фурор.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Идеальным хэтчбек из Тюмени не назвать: выцвели и потускнели фонари, есть следы коррозии на выхлопной системе, элементах подвески и рычаге «механики». Дизайн интерьера и оснащение примитивные: чего стоит регулировка температуры ползунком и квадратный клаксон. Не предусмотрены даже задние ремни безопасности!

Цена 249 тысяч рублей за «капсульную» малолитражку производства ЗАЗ велика, ведь по рынку «Таврии» на ходу в хорошем состоянии стоят около 80-100 тысяч рублей. Машины с небольшими пробегам не редкость, ведь с 2000-х годов на российских дорогах встретить «Таврию» стало нелегко.