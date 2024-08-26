Миллениалы выбирают ретроавтомобили чаще, чем старшее поколение

Миллениалы выбирают рестроавтомобили чаще, чем старшее поколение. Американская компания Hagerty опросила 2 тыс. водителей и выяснила предпочтения автомобилистов разных поколений. Среди поколения Z, которые родились с 2001 по 2015 гг. 70% респондентов любят находиться за рулём.

© Quto.ru

Автомобилисты этого поколения активно покупают классические старые автомобили — 32%, хотя возраст их автомобилей во многом превышает возраст самих автомобилистов. В то же время только 31% бэби-бумеров, рождённых в 1946−1964 гг. владеют ретроавтомобилями.

Большинство (55%) опрошенных заявили, что не любят самостоятельно копаться в автомобиле и для ремонта привозят его в мастерские. Среди всех респондентов 27% чинят свои машины самостоятельно, при этом лидируют в этой категории миллениалы (34%), рождённые с 1980 по 2000 гг. Ещё выяснилось, что среди миллениалов оказалось 30% классических автомобилей — столько же, сколько ремонтирую свои машины самостоятельно.

«Данные показывают, что поколение Z не просто играет в автомобильные видеоигры, смотрит YouTube или создает контент в социальных сетях, они ещё и находятся в сообществе любителей коллекционных автомобилей»

— прокомментировал результаты исследования Маккил Хагерти, генеральный директор и председатель правления компании Hagerty.