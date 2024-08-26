В России начали закупать китайские броневики Dongfeng

Российские власти начали закупать китайские броневики Dongfeng. В соцсетях появились фотографии пуленепробиваемого грузовика с маркировкой ГУП «Московский метрополитен». Логотипов на автомобиле нет, но похоже речь идёт о Dongfeng EQ2091XFB — спецтранспорте полной массой девять тонн с защитой от обстрелов из автомата Калашникова (АК-47). В китайских классифайдах такой вездеход позиционируется, как «антитеррористическая военная машина».
Очевидцы утверждают, что броневик на балансе московского метрополитена поставлен на учёт, как гражданская спецтехника, то есть номера «тракторного» типа. За последние четыре месяца у службы безопасности на транспорте появляется уже четвёртый грузовик с баллистической защитой: сначала закупили RIDA «Буран», затем З-СТС «Ахмат», далее «Патруль», а теперь очередь дошла до китайских образцов.
Вероятно, основой для Dongfeng EQ2091XFB послужил внедорожник Warrior MS600: у моделей совпадает колёсная база (3700 мм) и близка общая длина кузова (около шести метров). По проходимости броневик впереди: он может преодолеть брод глубиной до 1,2 метра, а дорожный просвет составляет 305 мм. В салоне могут разместиться до 10 человек, причём в кузове откидные кресла расположены вдоль бортов.
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Судя по китайским сайтам, цены на броневики Dongfeng стартуют со 130 тысяч долларов, но со всеми опциями спецавтомобиль окажется вдвое дороже. Цены отечественных бронеавтомобилей в открытом доступе не публикуются.