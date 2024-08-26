В России начали закупать китайские броневики Dongfeng

Российские власти начали закупать китайские броневики Dongfeng. В соцсетях появились фотографии пуленепробиваемого грузовика с маркировкой ГУП «Московский метрополитен». Логотипов на автомобиле нет, но похоже речь идёт о Dongfeng EQ2091XFB — спецтранспорте полной массой девять тонн с защитой от обстрелов из автомата Калашникова (АК-47). В китайских классифайдах такой вездеход позиционируется, как «антитеррористическая военная машина».

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Очевидцы утверждают, что броневик на балансе московского метрополитена поставлен на учёт, как гражданская спецтехника, то есть номера «тракторного» типа. За последние четыре месяца у службы безопасности на транспорте появляется уже четвёртый грузовик с баллистической защитой: сначала закупили RIDA «Буран», затем З-СТС «Ахмат», далее «Патруль», а теперь очередь дошла до китайских образцов.

Вероятно, основой для Dongfeng EQ2091XFB послужил внедорожник Warrior MS600: у моделей совпадает колёсная база (3700 мм) и близка общая длина кузова (около шести метров). По проходимости броневик впереди: он может преодолеть брод глубиной до 1,2 метра, а дорожный просвет составляет 305 мм. В салоне могут разместиться до 10 человек, причём в кузове откидные кресла расположены вдоль бортов.

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Судя по китайским сайтам, цены на броневики Dongfeng стартуют со 130 тысяч долларов, но со всеми опциями спецавтомобиль окажется вдвое дороже. Цены отечественных бронеавтомобилей в открытом доступе не публикуются.