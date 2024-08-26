Xiaomi теряет на продаже электрокаров в пять раз меньше, чем Ford. Автомобильное подразделение отчиталось об итогах второго квартала 2024 года. Убытки Xiaomi от продаж электромобилей составили 252 миллиона долларов, поставки — 27,3 тысячи машин, то есть на каждом реализованном автомобиле компания потеряла около 9,2 тысячи долларов. Это отличный результат, ведь Ford теряет на каждом электрокаре 47,6 тысячи долларов, а Rivian — 32 тысячи долларов!

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В Китае продажи электромобилей Xiaomi стартовали в конце марта, то есть второй квартал 2024 года — первый полный отчётный период. Руководство китайского IT-гиганта не скрывало, что первое время выпускать автомобили придётся в минус. По оценка экспертов, точка безубыточности находится в промежутке от 300 000 до 400 000 штук: именно столько нужно продавать ежегодно, чтобы не генерировать убытки.

Квартальные убытки в размере 252 миллионов долларов по меркам отрасли невелики. К примеру, компания Rivian с куда большей автомобильной историей за те же три месяца потеряла 1,46 миллиарда долларов, а Ford — 1,1 миллиарда долларов. В первом квартале 2024 года «голубой овал» и вовсе терял на каждом электрокаре по 100 тысяч долларов! Уникальность Xiaomi ещё в том, что продукция автомобильного филиала официально продаётся только в одной стране.

В течение трёх лет Xiaomi будет пытаться закрепиться на сверхконкурентном китайском рынке, а о мировой экспансии задумается не раньше 2026 года. В ближайшее время IT-гигант планирует расширить модельную линейку за счёт кроссовера: ожидается, что SUV покажут в октябре. Судя по рендерам, вседорожник будет схож по дизайну с Ferrari Purosangue.