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Эти машины россияне страхуют по каско чаще всего

СберСтрахование: россияне чаще всего оформляют каско на автомобили Kia и Lada.

Названы машины, которые страхуют по КАСКО чаще всего
© РИА Новости

В первом полугодии текущего года россияне чаще всего страховали по каско машины брендов Kia, Lada и Hyundai, по информации «СберАвто» и «СберСтрахования».

За первое полугодие россияне чаще всего покупали японские (23% продаж всех «СберАвто»), южнокорейские (17%) и отечественные (15%) машины. Среди брендов лидером стали Lada (13%), Kia (9%), Hyundai (8%), Volkswagen (7%) и Toyota (6%). В топе самых популярных моделей находятся Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

Уточняется, что чаще всего россияне по каско страхуют машины Kia (9%), далее следуют Lada (8%), Hyundai (7%), Toyota (6%) и Volkswagen (4%). Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Автоновости
Lada Granta
Lada Vesta
Kia Rio
Hyundai
Kia
Toyota
Volkswagen
Lada
Hyundai