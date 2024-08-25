На «Москвиче» ответили на вопрос о перспективах выпуска минивэна. Коммерческий директор завода Максим Златокрылец в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову порассуждал о целесообразности выпуска однообъёмника под российской маркой. По мнению топ-менеджера, в настоящий момент минивэна «Москвич» в планах нет, поскольку компания ориентирована на объёмообразующие сегменты, для которых можно прогнозировать долю на рынке.

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Максим Златокрылец отметил, что минивэн — дорогостоящая машина, и чтобы этот проект был экономически целесообразен, заводу нужно продавать от 15 тысяч экземпляров. Только при таких объёмах имеет смысл локализация производства по полному циклу. В настоящий момент весь сегмент минивэнов в России составляет менее 15 тысяч машин, и в таких условиях сборка нерентабельна.

Альтернативой для больших семей может стать семиместный кроссовер «Москвич 8». Эта модель встанет на конвейер до конца года и станет флагманом возрождённой марки. Особенностью «восьмёрки» может стать наличие полного привода: на заводе рассматривают возможность производства такой модификации. Максим Златокрылец пообещал, что у «Москвича 8» будет «правильное ценовое позиционирование».

Прайс-листы актуального модельного ряда на «Москвиче» готовы зафиксировать до конца 2024 года. По итогам 12 месяцев на заводе рассчитывают выпустить 35-40 тысяч автомобилей, то есть по сравнению с 2023 годом производство увеличится на 30-50 процентов.