В России мгновенно продали лимитированный Porsche за 112 млн рублей. Портал Auto.ru обратил внимание: объявление с уникальным «девятьсот одиннадцатым» в тюнинге Brabus провисело всего полторы недели. Покупателя не смутила даже цена 112 миллионов рублей: в России суперкар обошёлся вдвое дороже, чем в Европе! В прошлом году немецкое ателье пообещало выпустить 25 купе по 549 тысяч евро каждое (56 миллионов рублей).

© Motor.ru

Brabus Rocket R (Porsche 911 Turbo S в интерпретации ателье из Ботропа) дебютировал прошлым летом. От исходника купе отличается форсированным 3,8-литровым турбомотором: агрегат развивает 900 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, что позволяет двухдверке разменять 100 км/ч с места за 2,5 секунды.

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

© Auto.ru

Внешних улучшений тоже хватает. У суперкара оригинальный обвес, кастомные 22-дюймовые диски, перешитый голубой кожей Tiffany салон. Мастера Brabus установили более производительные карбон-керамические тормоза, выхлопную систему из инконеля и регулируемые стойки-койловеры. Максимальная скорость Rocket R ограничена электроникой на отметке 340 км/ч.

Официальные поставки европейских моделей прекратились более двух лет назад, но состоятельные россияне продолжают приобретать эксклюзивные автомобили. К примеру, почти все громкие проекты Brabus до нашей страны добрались: есть один суперпикап Rocket 900, два экземпляра внедорожников 900 Rocket Edition и несколько грузовичков Brabus 800 Adventure XLP.