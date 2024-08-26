В Финляндии выступили против введения пошлин ЕС на электромобили КНР.

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Финляндия проявляет крайнюю осторожность по поводу введения пошлин на электромобили из Китая, опасаясь непредсказуемых последствий новых тарифов. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Финляндии Юкка Никулайнен. 5 августа Financial Times, ссылаясь на слова комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса, сообщила, что страны Евросоюза, скорее всего, поддержат введение пошлин на импорт китайских электромобилей в ноябре.

«Финляндия по-прежнему скептически относится к таможенным пошлинам», – отметил Никулайнен.

В Хельсинки ожидают окончательного предложения от Еврокомиссии. Он пояснил, что с недобросовестной торговлей необходимо бороться, но любые обвинения должны быть четко подтверждены в ходе расследования. Защитные меры следует применять с большой осторожностью.

Автомобильная индустрия имеет глобальные взаимосвязи, и отдельные защитные меры, направленные против одной страны, могут иметь последствия, которые невозможно предсказать заранее. По данным финских СМИ, в ходе консультативного голосования в июле Финляндия, Германия и Швеция воздержались от голосования по вопросу введения пошлин. 4 июля ЕС ввел временные предварительные компенсационные пошлины на электромобили из Китая в размере от 17,4% до 37,6%.

Высший орган исполнительной власти ЕС уточнил, что консультации с Китаем по этому вопросу «интенсифицировались в последние месяцы», и европейская сторона надеется на достижения соглашения на основе переговоров в соответствии с нормами Всемирной торговой организации. Повышая пошлины на китайские авто, Европа хочет лишить Китай статуса мирового лидера по производству электромобилей.