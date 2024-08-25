Цены на такси вырастут вдвое? Скоро водителей станет меньше, что случилось

С 1 сентября для таксистов вводят новые правила. Перевозчики будут обязаны оформлять новые страховки, покрывающие ответственность перед пассажирами. Но взять и просто купить такой полис не получится, сначала придется выполнить ряд строгих требований. А к ним водители, как выяснилось, совсем не готовы. Чем это обернется для самих таксистов и для их пассажиров, рассказывает NEWS.ru.

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Что произойдет 1 сентября 2024 года на рынке такси

С 1 сентября вступят в силу поправки в закон о такси, которые потребуют от таксистов иметь не только полис ОСАГО, но и полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика — ОСГОП.

Чтобы получить такой документ, водителям нужно иметь разрешение на работу в такси. Для этого нужно перекрасить автомобиль в те цвета, которые установлены в конкретном регионе (к примеру, в Москве — это белый цвет с желтой полосой). Помимо этого, при себе у таксистов на случай проверки ГАИ должен быть путевой лист с отметками о медицинском и техническом осмотре.

Что представляет собой новая страховка для таксистов

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика — это полис, покрывающий расходы по возмещению вреда имуществу, жизни и здоровью пассажиров. Такая страховка создает единые условия и процедуру получения компенсации. Сейчас ее в обязательном порядке приобретают владельцы автобусов. В целом данная страховка работает для пассажиров поездов, электричек, самолетов и другого общественного транспорта. Исключение составляют метро и такси.

Метрополитен наделен особым статусом: по закону об ОСГОП он не должен страховать свою ответственность, но при этом обязан выплачивать пассажирам возмещение за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу наравне со страховщикам.

Таксисты до настоящего времени оставались вне действия этого закона. Но с 1 сентября все они должны иметь такую страховку. Работать без нее будет запрещено. За отсутствие полиса грозит административный штраф: для должностных лиц — от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Если автомобиль перевозчика попадет в ДТП, то страховка покроет расходы на лечение и реабилитацию клиента, а в случае его смерти будет выплачена сумма в размере 2 млн рублей.

Почему требование полиса ОСГОП — проблема для водителей

По данным агрегаторов, в такси сейчас работают 2,5 млн человек, из низ 1,5 млн — самозанятые, а остальные — это те, кто сотрудничает с таксопарками. Среди самозанятых за последний год получили разрешение на деятельность только 25 тысяч человек из 650 тысяч, официально зарегистрированных в реестрах такси, сообщил NEWS.ru председатель Союза «Цифровой мир» (представляет интересы крупных таксопарков и индивидуальных водителей) Валерий Корнеев. «Получается, что больше 625 тысяч самозанятых не нашли возможности зарегистрироваться в реестрах такси. И фактически сейчас они у агрегаторов работают на полулегальном положении», — говорит он.

В «Цифровом мире» опасаются: далеко не все самозанятые водители могут выполнить условия для получения разрешения на работу (по этой причине его получают в основном сотрудники таксопарков). «Переклейка стоит порядка 30 тысяч, перекраска — 100 тысяч рублей. И для подавляющего большинства таксистов, которые работают на своих собственных автомобилях по всей России, это совершенно неподъемные деньги», — продолжает Корнеев. Плюс в стране нет такого количества медиков и возможностей для прохождения техосмотра (для тех, кто работает в таксопарках, эта проблема чуть менее актуальна).

С 1 сентября сотрудники ГИБДД получат право проверять водителей на наличие полиса ОСГОП, которого у водителей в регионах, скорее всего, не окажется.

К чему это может привести

Теоретически это может привести к сокращению числа таксистов и, как следствие, к росту цен (если спрос на услуги больше, чем предложение, цены растут, и наоборот). Часть водителей из-за новых требований может сменить вид деятельности, а часть просто уйдет в тень.

Корнеев напоминает, что в прошлом году цены на такси в городах-миллионниках увеличились примерно на 40%, а в пиковые часы и в случае ЧП (экстремальной жары, холода, ливней) тариф подскакивал в два-три раза. «Дальше цены будут расти (с учетом ужесточения требований, предъявляемых к водителям такси. — NEWS.ru), не думаю, что слишком сильно, но скачки усилятся. Пики цен будут выше обычной стоимости не в два-три, а в четыре раза», — прогнозирует эксперт.

Член общественного совета при Министерстве транспорта РФ автоэксперт Игорь Моржаретто напоминает NEWS.ru, что сам полис стоит недорого — от 1,5 до 3,5 тысячи рублей и в этом смысле проблем с его покупкой быть не должно. Другое дело, что процесс регистрации чрезмерно забюрократизирован, но и эта проблема будет решена, уверен эксперт. «Не думаю, что 1 сентября все таксисты вдруг остановятся и их услугами нельзя будет воспользоваться. Ничего страшного не случится», — успокаивает он.

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус также предлагает не драматизировать ситуацию. «Можно успокоить всех тех, кто пользуется услугами такси: никакого коллапса в начале осени не будет, ни 1 сентября, ни позже», — говорит собеседник NEWS.ru. По его словам, на сегодня по ОСАГО в России застраховано только 40% официальных легковых такси. «И на протяжении последних 15 лет эта цифра ни разу не поднималась выше. Но от этого водителей меньше не становится», — продолжает он. Та разрешительная система, которая действует в РФ в отношении такси, крайне несовершенна и позволяет таксистам не легализовываться (исключение составляет лишь рынок такси Москвы, где действуют свои правила), указывает Швагерус.

Но цены на такси продолжат расти в любом случае, и ужесточение законодательства тут ни при чем. «Дешевого такси больше не будет. Никогда. Экономическая ситуация изменилось. Дорожает все, в том числе и услуги перевозчиков. Рынок такси уже сформировался, и ценовой демпинг (когда на рынок выходили сетевые службы заказа такси. — NEWS.ru) остался в прошлом. Так что тарифы на такси будут подниматься», — предупреждает Швагерус.

В чем еще трудности дополнительного страхования для такси

Станислав Швагерус замечает, что вокруг нового полиса существует много других нерешенных проблем. Из них выделяются две ключевых. Во-первых, профильный закон об ОСГОП (который теперь будет распространяться и на такси) рассчитан на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей-перевозчиков. А вот физлица — сами водители такси — в этот закон не вписываются. «Сегодня он ездит на одной машине, завтра — на другой, послезавтра — на третьей. Ему каждый раз придется заключать новый договор страхования (а он заключается на год). И это первая нерешенная проблема», — рассказывает эксперт.

Во-вторых, почему такси долгое время не входили в систему обязательного страхования перевозчиков? На всех видах транспорта, где используется ОСГОП (будь то морские перевозки, авиа-, ж/д, автобусы), есть билеты. «Это тот документ, по которому пассажир является пассажиром. А в такси билетов нет. К тому же такси можно заказать для другого человека», — рассуждает Швагерус. Он приводит и другой пример. В такси есть такое понятие, как фрахтователь, то есть тот, заказывает такси. Пассажиров при этом может быть несколько, например четверо. «Один из них — фрахтователь, который является одновременно и пассажиром, а кто остальные трое? Это принципиальный вопрос, и от того, как он будет решен, будут зависеть выплаты по данному виду страхования», — заключает Швагерус.

Введение ОСГОП — это дополнительный стимул для таксистов уйти в тень, работать вчерную, отключиться от агрегаторов и действовать через чаты, предупреждает Корнеев. И тогда задача повышения безопасности и покрытия возможных убытков пассажирам вообще уже стоять не будет, резюмирует он.