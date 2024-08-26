Представлен гиперкар Rimac мощностью свыше 2000 л.с.

Хорватский электрический гран-турер прославился на весь мир безумной динамикой и многочисленными рекордами. Но компания решила не останавливаться на достигнутом — новая «эрка» отличается от «обычной» Nevera усовершенствованным аэродинамическим оперением и более мощными электромоторами.

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Она способна совершать головокружительные вояжи по автобанам, но в большей степени заточена под автодромы и выйдет мизерным тиражом.

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac

© Rimac