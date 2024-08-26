В каршеринге появятся необычные «Волги»

В российском каршеринге появятся две «Волги» — ГАЗ-24 и ГАЗ-3102. Как сообщает ТАСС, «Волги» пополнят автопарк «Ситидрайва», они выйдут на линию уже в сентябре этого года. Автомобили необычные: они модернизированы и оснащены современным двигателем и автоматической коробкой передач. В пресс-службе оператора каршеринга заявили, что ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 — мощные и заднеприводные, поэтому «целесообразно их давать в аренду пользователям, которые знакомы с управлением таких машин».

© Motor.ru

Усовершенствованные ГАЗ-24 и ГАЗ-3102, скорее всего, появятся либо в классическом прокате, либо в долгой аренде. «Мы будем смотреть на стаж водителя, проводить подробный инструктаж, чтобы быть уверенными, что он сможет управлять этим автомобилем», — заявили в «Ситидрайве». В компании не уточнили, на какой именно мотор заменили оригинальный агрегат этих моделей, динамические характеристики тоже пока не приводятся.

ГАЗ-24 комплектовался 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 лошадиных сил, который работал с механической коробкой передач и задним приводом. Ну а ГАЗ-3102 в зависимости от модификации комплектовалась двигателями объемом от 2,3 до 2,5 литра, которые развивали от 98 до 152 лошадиных сил.

Между тем, в России возродили марку «Волга» — под этим брендом будут продаваться перелицованные китайские автомобили, как это произошло и с «Москвичом». Однако если с «Москвичом» моделями поделился JAC, то с «Волгой» — Changan. В мае этого года были представлены сразу три модели воскрешенной «Волги»: седан D-класса Volga C40, кроссовер С-класса Volga K30 и кроссовер D-класса Volga K40.