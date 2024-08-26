В России на покупку новых автомобилей потратили 400 млрд рублей

В июле россияне потратили на покупку новых машин 404,6 млрд рублей. Об этом сообщает "Автостат".

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Аналитики отмечают, что это на 10% превышает результат месячной давности (367,3 млрд рублей в июне 2024-го) и оказывается на 41% больше, чем год назад (287,1 млрд рублей).

85% ушло на покупку иномарок, а 15% - на приобретение моделей российских брендов.

В то же время ранее агентство "Автостат-Инфо" сообщало, что по итогам января-июля 2024 года оборот с продажи новых легковых автомобилей в России составил 2,53 трлн рублей.

Тогда как рынок подержанных легковых автомобилей в России по итогам июля 2024-го составил 546,2 тысячи продаж, +6,7% относительно июля 2023-го.