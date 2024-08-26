Lamborghini пообещала, что новый мотор V8 заставит забыть о V10. Руководитель отдела маркетинга Федерико Фоскини ответил на вопрос, будет ли фанатам не хватать старого «атмосферника». По мнению топ-менеджера Lamborghini, сравнение Temerario и Huracan, это «не V8 против V10, а 10 000 против 10». Мысль заключается в том, что новый агрегат раскручивается до десяти тысяч оборотов в минуту: это уникальная характеристика для турбомоторов.

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Федерико Фоскини подчеркнул, что Lamborghini могла бы позаимствовать проверенный 4,0-литровый V8 у Urus, и скорее всего «он бы справился достаточно хорошо». Однако для преемника Huracan было решено создать новый двигатель. По рабочему объёму разница невелика, но разница в конфигурации значительна. Удельная мощность без учёта гибрида — 200 лошадиных сил с литра.

Пиковая мощность Lamborghini Temerario — 920 лошадиных сил, так что разница с 1015-сильным Revuelto невелика. Однако Федерико Фоскини не видит в этом проблемы: по его мнению, многие клиенты купят и тот, и другой суперкар. «Это два разных автомобиля... У нас есть два продукта, которые очень сильно отличаются друг от друга, но находятся на вершине линейки. В этом и заключается сила нашего портфолио сегодня», — заявил руководитель отдела маркетинга.

План продаж нового купе Temerario топ-менеджер не раскрыл, но намекнул, что тиражи немного увеличат по сравнению с Huracan. Однако квоты «повысят осознанно», чтобы сохранить эксклюзивность, поддержать остаточную стоимость на должном уровне и не потерять в маржинальности. Цены объявят позже, ведь производство Lamborghini Temerario начнётся только через полгода.