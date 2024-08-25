В Казахстане стали собирать обновленные Hyundai Tucson: цены На конвейер завода Hyundai Trans Kazakhstan в Алматы встала версия образца 2024 года. Техника практически не изменилась, но экстерьер и интерьер другие: внутри Tucson и вовсе нарисован заново. Версии с «механикой» больше нет, поэтому стартовая цена выросла почти на четверть — на 2,8 миллиона тенге (530 тысяч рублей) до 14,5 миллиона тенге (2,75 миллиона рублей).

© Motor.ru

Мировой дебют обновлённого Hyundai Tucson состоялся в конце осени прошлого года, а теперь модель добралась до Казахстана. Как и прежде, кроссовер доступен с атмосферными моторами 2.0 MPI (150 сил, 192 Нм) и 2.5 GDI (190 сил, 242 Нм), первый сочетается с 6-ступенчатым автоматом, второй — с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод положен всем комплектациям, передний — только двум начальным.

Базовый Hyundai Tucson 4WD стоит 15 миллионов тенге (2,85 миллиона рублей), и у такого варианта есть светодиодные фары, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином, четыре подушки и шторки безопасности, подогрев передних кресел, ветрового стекла, форсунок и зеркал.

© Hyundai

Топ-версия со «старшим» двигателем и трансмиссией потянет на 19 миллионов тенге (3,6 миллиона рублей), но у такого кроссовера есть полный набор электронных помощников, виртуальная панель приборов, парктроники «по кругу», кожаный салон, электрорегулировки кресел и панорамная крыша.

Пока в Казахстане есть в наличии дорестайлинговые Hyundai Tucson, и с учётом скидок при покупке таких машин можно сэкономить от 1,8 до 3,5 миллиона тенге (0,34-0,66 миллиона рублей). В России автомобили казахской сборки можно ввезти без уплаты таможенного сбора, поэтому этот канал альтернативного импорта остаётся востребован.