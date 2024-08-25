АвтоВАЗ бесплатно заменит лобовые стекла Lada Vesta NG. Портал «Лада.онлайн» ознакомился с внутризаводскими предписаниями, которые описывают сервисную кампанию по замене ветровых стёкол. Дилеров обязывают проверить состояние стёкол при предпродажной подготовке и заменить элемент в случае повреждений. Также согласована замена лобовых стёкол на уже проданных автомобилях, если владелец Lada Vesta NG пожалуется на трещины и обратится в дилерский центр.

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Вероятно, повреждённые стёкла заменят на аналоги: у деталей из группы риска артикул 8450044484, а взамен дилеры установят лобовые стёкла с артикулами 8450044485 или 8460018370. По традиции, АвтоВАЗ не указывает количество автомобилей, попадающих под отзывную кампанию, и их идентификационные номера. Можно предположить, что замена лобовых стёкол затронет «Весты» из последних партий.

Два месяца назад Волжский автозавод отзывал Lada Vesta NG из-за другой проблемы. Выяснилось, что на автомобилях с китайским вариатором может потребоваться замена коробки передач в сборе. Всё дело в недостаточном уровне масла: из-за масляного голодания в вариаторе могла образовываться игольчатая стружка. Количество машин с дефектной трансмиссией официально не называлось.

На минувшей неделе в Тольятти возобновили производство Lada Vesta NG с системой стабилизации, боковыми подушками безопасности и целым рядом других полезных опций. Ожидается, что система стабилизации станет базовой функцией, а другие нововведения достанутся только избранным комплектациям. Обновлённый прайс-лист на заводе пока не опубликовали.