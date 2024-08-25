Власти Италии выдвинули ультиматум концерну Stellantis. Министр промышленности и торговли Адольфо Урсо заявил на конференции в Римини, что у руководства автоконцерна есть несколько часов, чтобы подтвердить ранее взятые обязательства по строительству фабрики по производству аккумуляторов. В противном случае правительство Италии потребует вернуть инвестиции в размере 370 миллионов евро из фонда Евросоюза. В Stellantis с публичным ответом не торопятся.

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Изначальный план Stellantis подразумевал строительство трёх «гигафабрик» по производству тяговых батарей для электрокаров. Однако в начале года автоконцерн приостановил работы в Италии и Германии, поскольку на фоне снижения спроса на электромобили было решено перейти на альтернативные аккумуляторы. Властям Италии такой шаг не понравился, и Адольфо Урсо потребовал у Stellantis гарантий продолжения строительства.

Общие инвестиции на итальянскую фабрику составят около двух миллиардов евро, включая 370 миллионов евро государственных средств из фонда Евросоюза по восстановлению экономики после COVID-19. Возможный возврат субсидий в планы Stellantis не входит, поэтому нет сомнений: автогигант пойдёт на сделку с властями Италии. В настоящий момент план строительства «гигафабрики» пересматривается, чтобы площадка могла выпускать комплектующие для гибридных автомобилей.

Власти Италии не впервые оказывают давление на единственного крупного автопроизводителя страны. Адольфо Урсо неоднократно публично критиковал Stellantis за недостаточное производство автомобилей в стране. Случались и инциденты, связанные с нарушением законодательства: власти Италии обязали внести изменения в дизайн FIAT Topolino и переименовать Alfa Romeo Milano.