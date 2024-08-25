В Южной Корее запретят полную зарядку электрокаров из-за угрозы пожара. Чиновники хотят пересмотреть правила пользования электромобилями: на общественных зарядных станциях отсечка начнёт срабатывать на отметке 80%, а на подземные парковки не пустят «батарейный» транспорт с уровнем заряда аккумуляторов свыше 90%. Ограничения вводят после резонансного июльского пожара на подземном паркинге: тогда пострадало 880 машин, причём 140 сгорели дотла.

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«Виновником» пожара месячной давности стал Mercedes-Benz EQE, причём электромобиль вспыхнул без видимых причин и не находился на зарядке. Эксперты не поддерживают инициативу Сеула: пока нет никаких доказательств того, что риски возгорания повышаются, если аккумулятор полностью заряжен. И всё-таки новый регламент зарядок наверняка станет обязательным уже через месяц.

Глава южнокорейского центра исследований аккумуляторов Юн Вон заявил журналистам, что аккумуляторы электромобилей никогда не заряжаются на 100%, даже если индикация на приборной панели свидетельствует об обратном. Специалист называет новый законопроект «охотой на ведьм» и полагает, что контрмеры для защиты от пожаров следует вводить только после тщательного обсуждения среди экспертного сообщества.

Владельцы электромобилей тоже недовольны, ведь ограничения зарядки означают, что фактический запас хода всех электромобилей сократится. В соцсетях обращают внимание, что Южная Корея с одной стороны поощряет развитие электрокаров, а с другой стороны вводит лимиты на общественных зарядках. При этом об ограничениях заправки бензиновых машин не идёт и речи, хотя автомобиль с полным баком представляет большую опасность.