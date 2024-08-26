В США построили рестомод на базе BMW 850

Калифорнийское тюнинг-ателье Reyn Speed Shop представило публике свой рестомод на базе купе BMW 850i 90-х годов. Легендарная «акула» с заводским индексом E31 получила силовой агрегат, подвеску и всю электронику от BMW M5 в кузове E60. Кроме того, кузов подвергся радикальному расширению и столь же радикальному облегчению: все внешние панели кузова заменили деталями из углепластика.

© Motor.ru

На ежегодной Автомобильной неделе в Монтерее калифорнийское ателье Reyn Speed Shop показало рестомод на базе «восьмёрки» BMW 90-х годов. Под названием BMW 858 CSL скрывается своего рода гибрид классического купе восьмой серии и более современного BMW M5 в кузове E60.

Напомним, что двухдверное купе выпускалось с 1989 по 1999 год. Спорткар оснащался двигателями V8 объёмом 4,0-4,4 или V12 объёмом 5,0-5,6 литра, причём на старшие 12-цилиндровые версии приходилось три четверти производства. Это была крупная, комфортная и тяжёлая машина: снаряжённая масса составляла 1855-1975 килограммов, что немало даже по нынешним временам. А двигатели V12 отличались степенным тяговитым характером с невысоким уровнем форсировки: самые массовые версии 850i и 850Ci имели отдачу 300 и 326 лошадиных сил.

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

Владелец мастерской Рей Ривера хотел не только осовременить машину, но и придать ей более энергичный характер. Для этого штатный двигатель V12 заменили неистовым V10 5.0 от BMW M5 в кузове E60 — это легендарный «атмосферник», способный крутиться до 8250 оборотов в минуту и выдающий 507 лошадиных сил. Причём в паре с ним установили шестиступенчатую «механику».

Сам двигатель серьёзно доработан — в мастерской CarBahn его объём нарастили до 5,8 литра при помощи длинноходного коленвала. Использован впуск английской фирмы Eventuri, все детали которого изготовлены из углепластика. Максимальную мощность довели до 620 сил, крутящий момент — 663 Нм.

От M5 серии E60 заимствовали и всю подвеску вместе с рулевым механизмом: он здесь реечный, острый и информативный, в отличие от исходного рулевого редуктора. Заводские амортизаторы заменили на стойки голландской фирмы Moton с индивидуально подобранными характеристиками.

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

Внешние панели кузова изготовлены из углепластика — в общей сложности массу купе удалось снизить примерно на 300 килограммов. Дизайном спорткара занимался Джон Сибал: сохранив бессмертные линии Клауса Капицы, он добавил мотивы BMW других эпох — в первую очередь, M3 CSL (E46): передний бампер с круглыми воздухозаборниками и карбоновым сплиттером, задний бампер с диффузором и крышка багажника с интегрированным спойлером — явно оттуда. Крылья «расставлены» на добрых десять сантиметров с каждой стороны — причём расширение умело интегрировано в линии кузова, и немного напоминает легендарное омологационное купе M3 (E30).

Вместо штатных выдвижных фар в капоте — пара вентиляционных отверстий: вся головная оптика переехала на бампер, она теперь светодиодная. Кроме того, внимательный наблюдатель обнаружит, что с передка исчез разъём капота — зализанный «нос» придал машине сходство с концепт-каром BMW Nazca C2.

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

19-дюймовые колёса изготовлены специально для этой машины: Рей Ривера говорит, что их рисунок старались слелать похожим одновременно и на старые модели Alpina, и на актуальную продукцию фирмы. Тормоза — с углекерамическими дисками и суппортами Brembo: шестипоршневыми спереди и четырёхпоршневыми сзади.

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

© Daniel Levins / Klapped Media / Precision Sport Industries

Вероятно, наименее проработанная часть машины — это салон. В него просто интегрировали щиток приборов, руль, монитор мультимедиа-системы и все переключатели от «пятёрки» серии E60, что выглядит не очень гармонично в кокпите «восьмёрки». Большинство деталей интерьера перешиты кожей и алькантарой, а вместо штатных электро-кресел установлены сиденья с механическими регулировками от BMW M3 E36, что помогло снизить вес автомобиля.

В постройке BMW «858 CSL», помимо тюнинг-ателье Reyn Speed Shop, участвовали мастерские Precision Sport Industries (электроника, установка ручной коробки) и CarBahn (двигатель). На создание рестомода у Рея Риверы ушло четыре года.