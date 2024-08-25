Hyundai раскрыл внешность обновленной трехрядной Creta

Индийский филиал марки поделился фотографиями Alcazar образца 2024 года. По сути речь идёт о «растянутой» Hyundai Creta с увеличенным на 15 сантиметров расстоянием между осями и дополнительным третьим рядом кресел. Исходная модель обновилась в январе, а теперь подходит черед семиместного варианта. Вопреки трендам, Hyundai не стал унифицировать кроссоверы: внешних отличий стало больше!

© Hyundai

Если раньше Hyundai Creta и Alcazar отличались незначительно, то теперь количество общих деталей экстерьера сокращено до минимума: и спереди, и сзади дизайн оригинальный! Узнать трёхрядную версию можно по H-образной световой подписи ходовых огней, другим бамперам и решётке радиатора, а также по фонарям с вертикальными секциями. Другие приметы новинки — выступающие рейлинги и акцентированный выхлоп.

© Hyundai

© Hyundai

Фотографий салона пока нет, но судя по шпионским снимкам здесь мудрить не станут и скопируют обновлённую Creta. Как и прежде, покупатели смогут выбирать между шести- и семиместным салоном. Двигателей ожидается два: бензиновый турбомотор 1.5 (160 сил) в связках с «механикой» или 7-ступенчатым «роботом» или турбодизель того же объёма (115 сил) в сочетаниях с «механикой» или 6-ступенчатым автоматом.

Индийские журналисты не скрывают, что продажи Hyundai Alcazar оставляли желать лучшего: обычная Creta продавалась в семь раз лучше! Возможно, разница во внешности позволит привлечь новых клиентов. Также не прогнозируют заметное повышение цен с нынешних 1,68-2,13 миллиона рупий (эквивалент 20-25 тысяч долларов).