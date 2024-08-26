Автомобилистов предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

С 1 сентября начинают действовать единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

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«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», — отметил Федяев.

Теперь органы власти регионов, через которые проходят дороги, а также их владельцы смогут принимать решения об установке камер ГИБДД, при этом эти решения должны согласовываться с ГИБДД.

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Стационарные камеры могут устанавливаться на выделенных полосах для общественного транспорта, на аварийно-опасных участках, на перекрестках с высоким числом ДТП, в местах дорожных работ, на пешеходных переходах и в зонах, где запрещена стоянка или остановка.

Информация о размещении камер и фиксируемых нарушениях будет доступна в интернете. Камеры должны быть сертифицированы, и если нарушение зафиксирует камера, не соответствующая требованиям, ответственность для водителей не наступит.