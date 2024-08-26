Депутат Федяев: С 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах РФ

С 1 сентября вступят в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом РИА Новости сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По его словам, осенью вступит в силу федеральный закон №197. Он впервые на федеральном уровне введет единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Федяев отметил, что теперь решения об установке камер ГИБДД могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, и ее владельцы, согласовав данный шаг с Госавтоинспекцией.

Ранее в России предложили увеличить число камер на железнодорожных переездах. Поправки в постановление правительства об этом готовит Минтранс. Отмечалось, что оборудование видеофиксации на переезде станет обязательным, если на нем за три года случилась хотя бы одна авария (без уточнения числа погибших и раненых).

Сейчас же камера необходима, если на ж/д переезде за три года произошло два или более ДТП, в которых погибли люди или были ранены пять и более человек.