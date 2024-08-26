Внедорожник Cadillac Escalade резко подорожал после рестайлинга. Премиум-бренд General Motors раскрыл комплектации и цены модернизированного SUV образца 2025 года. После апгрейда цены выросли нелинейно. Базовая заднеприводная версия Luxe прибавила 6,5% или 5700 долларов, а покупателям модификации Sport придётся доплатить в десять раз меньше. В абсолютных величинах сильнее всего подорожал Escalade-V — сразу на 6475 долларов!

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Обновлённые Cadillac Escalade доступен только с бензиновыми двигателями V8 6.2, причём во всех комплектациях можно выбирать между задним и полным приводом. Доплата за трансмиссию 4WD — фиксированные 3000 долларов. Исключение — инфернальный 691-сильный Escalade-V, который бывает только с четырьмя ведущими колёсами.

После рестайлинга цены стартуют с 89 590 долларов и достигают 161 990 долларов, то есть флагман General Motors по-прежнему остаётся самым дорогим американским внедорожником. Добавились ранее невиданные опции: 24-дюймовые диски, салон с 55-дюймовым составным экраном и массажные кресла с динамиками в подголовниках. Конфигуратор пока не запущен.

Интересно, что бензиновые топ-версии оказались дороже электрических: «батарейный» Cadillac Escalade IQ стоит от 127 700 долларов, и даже со всеми опциями цена составит 160 тысяч долларов, то есть в иерархии версия Escalade-V находится выше. Самым роскошным «Кадиллаком» считается электрический лифтбек Celestiq: его стартовая цена составляет около 300 тысяч долларов.