Volkswagen показал салон нового кроссовера с «атмосферником».

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Филиал SAIC-Volkswagen раскрыл интерьер Tharu XR — упрощенной версии «глобального» Tharu. Основой послужил китайский Volkswagen T-Cross, однако новый кроссовер отличился не только консервативной техникой, но и аналоговым интерфейсом! Подтверждены сочетания «атмосферника» и классического автомата, альтернатива — турбомотор с преселективным «роботом», а привод передний.

Внешность Volkswagen Tharu XR была раскрыта два месяца назад, и тогда дизайнеры показали, что экстерьер в духе нового Tiguan можно повторить с меньшим бюджетом. Интерьер напоминает российский Taos двухлетней давности: тот же селектор трансмиссии, идентичные руль и панель приборов. Сохранились аналоговые шайбы регулировок климата и небольшой тачскрин медиасистемы.

Подразделение SAIC-Volkswagen оснастит Tharu XR локализованными моторами объёмом 1,5 литра. Атмосферный вариант разовьёт 110 лошадиных сил, турбированный — 160 лошадиных сил. Первый будет сочетаться с 6-ступенчатым автоматом, второй — с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Оснащение 4,5-метрового кроссовера раскроют позже.

Премьера Volkswagen Tharu XR состоится в конце августа на автосалоне в Чэнду, там же ждут прайс-листа. Актуальный Volkswagen T-Cross стоит от 116 тысяч юаней (16 тысяч долларов), и едва ли преемник сильно подорожает, ведь в этом сегменте конкуренция на китайском рынке очень сильна.