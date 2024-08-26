Найден новый способ почистить мотор без разбора и без химии

Портал Auto Mail.ru рассмотрел относительно новый способ обновления двигателя автомобиля - очистки его внутренностей при помощи водорода (также водородинг). Однако, как и всегда, есть нюансы.

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Метод основан на свойствах водорода, который при сгорании образует более высокую температуру, чем обычная топливовоздушная смесь, на которой работает двигатель. Во время процедуры раскоксовки в камеру сгорания работающего двигателя при помощи спецприбора электролизатора накачивают сухой пар, насыщенный водородом, известный также как газ Брауна. При сжигании, согласно теории метода, весь нагар из цилиндров, а также с клапанов, форсунок и поршней за счёт очень высокой температуры буквально выжигается.

Это является одним из минусов метода водородной очистки: высокая температура может навредить внутренностям мотора, разрушить клапаны, а также повредить катализатор. Ещё один аргумент против водородинга - недолгий эффект: раскоксовка будет действовать буквально до следующего ТО, то есть максимум 15 тысяч км. К тому же, процедура может снять некоторые симптомы (проблемы на холодную, расход масла и т.д.), но не избавиться от них, что в перспективе приведёт к серьёзной поломке.

Сторонники водородинга заявляют об эффективности и безопасности метода для внутренних частей двигателя. Если рассуждать логически и не углубляться в свойства металлов и сопромат, то вряд ли мотор, работая на стандартной топливовоздушной смеси, делает это на пределе своих возможностей - запаса прочности хватить определённо должно. Также к числу плюсов относят то, что раскоксовка водородом не занимает много времени - на неё уходит 30-40 минут, не требует разбора агрегата и в ходе неё не применяются химические вещества.

Другими словами, однозначного мнения на счёт водородинга пока нет. Но совершенно точно можно говорить о том, что точно "убьёт" двигатель автомобиля - по этой причине 2023 год стал годом "мёртвых" моторов.