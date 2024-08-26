Новый Haval H9 добрался до Китая и стоит дешевле, чем в России

Новый Haval H9 добрался до Китая: гораздо дешевле, чем в России. Второе поколение модели продаётся у нас с начала месяца, а дилеры из Поднебесной только стали принимать заказы. Пока доступны исключительно бензиновые пятиместные версии, но китайский Haval H9 существенно доступнее. Предложены три комплектации по цене от 205 900 до 235 900 юаней (эквивалент 2,6-3,0 миллиона рублей). В России бензиновые внедорожники стоят от 4,3 до 4,8 миллиона рублей.

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Прямое сравнение цены Haval H9 для российского и китайского рынков не вполне корректно, ведь оснащение не совпадает, к примеру, у нас внедорожники доступны только с трёхрядным салоном, а в Китае продажи начнутся с двухрядных версий. Другое отличие — подход к «тёплым» опциям: в начальной комплектации подогревы в Поднебесной отсутствуют вовсе.

И всё-таки особенностями комплектаций разницу не объяснить, ведь в Китае новый Haval H9 дешевле почти на 40%! Дополнительно сэкономить от 15 до 20 тысяч юаней (эквивалент 200-250 тысяч рублей) можно, если сдать старую машину в трейд-ин. Вдобавок, китайский внедорожник символически мощнее: двигатель выдаёт 224 лошадиные силы (против 218 российских) и адаптирован под бензин АИ-92.

Полный китайский прайс-лист может быть обнародован на автосалоне в Чэнду, и обычно реальные цены бывают меньше ориентировочных. Дизельный Haval H9 в России стоит на полмиллиона рублей дороже бензинового, но в Китае разница будет не такой существенной, ведь «девятка» должна оставаться доступнее соразмерных моделей Tank.